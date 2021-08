vor 32 Minuten Karlsruhe 39-Jähriger am Samstagabend mit Messer am Entenfang unterwegs

Am vergangenen Samstagabend sorgte ein 39-jähriger Mann für Aufsehen am Entenfang in Karlsruhe. Der Mann war mit einem Messer im Gleisbereich unterwegs und ließ sich von den Beamten der Karlsruher Polizei ohne Widerstand festnehmen.