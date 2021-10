vor 24 Minuten Karlsruhe 3,5 Jahre Bauzeit und sieben Millionen Euro: Stadtwerke Karlsruhe nehmen Fernwärmenetz in Rheinstetten in Betrieb

Die Stadt Rheinstetten, die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten (NEG) und die Stadtwerke Karlsruhe nahmen am vergangenen Mittwoch gemeinsam das Rheinstettener Fernwärmenetz in Betrieb. Nach rund dreieinhalb Jahren Bauzeit sind die über vier Kilometer lange Hauptleitung von der Karlsruher Rheinstrandsiedlung über Forchheim bis zur „Neuen Mitte“ in Rheinstetten sowie mehrere davon abzweigende Verteilerleitungen fertig und bringen die Karlsruher Fernwärme über die Gemarkungsgrenze.