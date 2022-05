von (pol/cak)

"Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah der 24-jährige Fahrer eines Klein-Lkws den bereits auf der Ausfädelungsspur zur A5 fahrenden Pkw einer 34-Jährigen. In der Folge kollidierte der Klein-Lkw mit dem Auto, so dass der Pkw in den Grünstreifen abgewiesen wurde und in einer neben der Fahrbahn stehenden Hecke zum Stillstand kam", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Die 34-Jährige trug durch den Unfall leichte Verletzungen davon. Eine Versorgung ihrer Verletzungen vor Ort war aber nicht von Nöten. Ihr Pkw musste jedoch abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwas über 10.000 Euro geschätzt.