Rheinstetten vor 2 Stunden

3,2 Promille und Messer im Rucksack: Betrunkener 54-Jähriger am Epplesee verhaftet

Weil ein 54-jähriger Mann mit einem Messer am Epplesee hantierte, kam es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz am beliebten Baggersee.