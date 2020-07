Da waren es schon vier: Neben "Tier", "Voi" und "Bird" startet mit "Lime" in Karlsruhe am Freitag ein neuer E-Scooter-Anbieter. 300 der limettengelben Flitzer sind ab sofort im Stadtgebiet verteilt.

"Wir freuen uns sehr unsere Expansion in Deutschland weiter voranzutreiben und unseren E-Scooter-Service ab sofort auch in Karlsruhe anzubieten", so Jashar Seyfi, Geschäftsführer bei Lime in Deutschland, in einer Pressemeldung.

Wo stehen die Lime-Roller?

Das Betriebsgebiet der Elektro-Scooter umfasst den Bereich vom Hauptbahnhof bis Neureut und erstreckt sich von Durlach im Osten bis nach Knielingen im Westen. "Die E-Scooter werden zunächst in zentrumsnahen Stadtteilen an Verkehrsknotenpunkte platziert", heißt es weiter.

Wie weit kann ich damit fahren?

50 Kilometer Reichweite sollen die Flitzer aufweisen und "bei intensiver Nutzung" insgesamt 18 Monate Lebensdauer haben.

Was kostet die Fahrt?

Kosten für die Nutzung: Einmalig ein Euro zum Entsperren sowie 25 Cent pro Minute. In dieser ersten Woche will Lime alle Fahrten bis zu 15 Minuten zudem für einen Euro anbieten. Der Rabatt wird automatisch in der Lime App hinterlegt. Das Angebot ist gültig für Neukunden und gilt ab der Bestätigung in der Lime App für drei aufeinanderfolgende Tage.

Wer den E-Flitzer öfter nutzt, für den gibt es auch Tages- und Monatspakete. Der Preis für ein Tagespaket liegt bei 9,99 Euro und beinhaltet eine unbegrenzte Anzahl an E-Scooter-Fahrten für 24 Stunden. Das Monatspaket ist als Abo ab 12,99 Euro erhältlich und enthält je nach Größe 5, 10 oder 25 Fahrten pro Monat.

"Außerdem gibt es das Freischalt-Paket, welches die Gebühr für die Freischaltung der Fahrzeuge für sieben aufeinanderfolgende Tage erlässt", so Lime weiter. Alle Pakete können direkt über die Lime App gebucht werden.