Der Karlsruher Gemeinderat und die Stadtverwaltung feiern Jubiläum: Zum 300-jährigen Bestehen lädt das Rathaus für Samstag, 24. November, von 10 bis 17 Uhr, zum Tag der offenen Tür. Zudem können Besucher an diesem Tag erstmals mit dem Riesenrad auf dem Marktplatz die Innenstadt aus luftiger Höhe erkunden.

Unter dem Motto "Es begann im Wirtshaus…" verspricht die Stadt in einer Pressemeldung für den Tag der offenen Tür ein abwechslungsreiches Programm: Etwa 30 Ämter und städtische Betriebe werden sich mit Mitmachaktionen und Informationsangeboten präsentieren. Um 10 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Frank Mentrup den Tag der offenen Tür im Bürgersaal des Rathauses. Dort werden zudem die aktuellen Stadträte für Gespräche rund um das Stadtgeschehen bereitstehen.

ka-news Hintergrund

Im Jahr 1718 - drei Jahre nach Stadtgründung - zog Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach von der Karlsburg in sein soeben fertiggestelltes Schloss. Um die Verwaltung zu regeln, tagte am 24. November auch der frisch gewählte Stadtrat zum allerersten Mal. Zur historischen Sitzung trafen sich die sechs Ratsmitglieder mit dem damaligen Bürgermeister Johannes Sembach in dessen Wirtshaus Waldhorn.