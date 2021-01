"I'm sitting here in a boring room, it's just another rainy sunday afternoon" - wer sich gerade beim Mitsummen ertappt hat, dem sei es verziehen. Und wer kennt sie auch nicht, die markanten Anfangszeilen des Songs "Lemon Tree", mit dem die Pforzheimer Band "Fools Garden" im Jahre 1995 ein One-Hit-Wonder hingelegt hat, von dem manche Gruppen nur träumen können. Nun feiert die Band schon ihr 30-jähriges Bestehen. Im Gespräch mit ka-news.de hat Frontman Peter Freudenthaler die bewegte Bandgeschichte noch einmal aufleben lassen - und auch von seinen schönsten Verbindungen mit Karlsruhe erzählt.

Heute kennt wohl nahezu jeder die eingängige Melodie von "Lemon Tree" - doch in der Zeit, kurz bevor die Ode an das Zitronenbäumchen das Licht der Welt erblickte, war von Glanz und Gloria bei Fools Garden noch wenig zu sehen.

Tatsächlich: Der in Pforzheim geborene Band-Frontmann Peter Freudenthaler - der am 19. Februar 58 Jahre alt wird - studierte zu dieser Zeit in Stuttgart Medientechnik und jobbte in Karlsruhe bei Musik-Schlaile in der Kaiserstraße.

"Lemon Tree" war in 20 Minuten komponiert - der Rest ist Geschichte

Da auch Gitarrist Volker Hinkel - heute 55 - aus Weil der Stadt an der gleichen Universität eingeschrieben war, hatten sich die beiden bereits 1991 kennengelernt, die Band "Fools Garden" gegründet und eine gleichnamige Promo-CD aufgenommen.

Als sich Freudenthaler vier Jahre später ans Klavier setzte und innerhalb von 20 Minuten das Lied vom melancholischen Blick auf den Zitronenbaum komponiert hatte, war in der Folge nichts mehr, wie es war. Ein Radio-Moderator des Südwestrundfunks spielte das Stück in Dauerschleife. Der Rest ist Geschichte.

"Wunderbare Konzerte in Karlsruhe"

Hörerwünsche, Plattenvertrag, ein Jahr lang Nummer eins in den deutschen Charts. Danach weltweite Erfolge mit Tourneen und Festivals. "Das war's natürlich mit dem Studium. Ich hatte noch zwei mündliche Prüfungen und die Diplomarbeit zu absolvieren, doch einfach keine Zeit mehr", so Freudenthaler im Rückblick mit ka-news.de.

Auch den Job in der Fächerstadt konnte der stets gut aufgelegte Frontmann nicht mehr ausüben, doch nach Karlsruhe sollte er im Laufe der Jahre immer wieder zurückkehren. "Ja, ich bin schließlich durch meine lange Tätigkeit im Musikhaus ein halber Karlsruher geworden und habe mir den hiesigen Dialekt einverleibt", meint er lachend.

Freudenthaler denkt gerne an "wunderbare Konzerte" im Tollhaus, Substage, Jubez oder Kammertheater zurück und verrät, dass die aktuell verschobene Jubiläumstour "30 Jahre Fools Garden - 25 Jahre Lemon Tree" im kommenden Jahr nachgeholt wird. "Zusammen mit vielen Gästen. Natürlich wird auch Karlsruhe in den Tourplan aufgenommen."

Trotz Welterfolg: "Fools Garden" kehren immer wieder ins "Ländle" zurück

Tatsache ist, dass "Lemon Tree" bis heute der größte Erfolg der Bandgeschichte ist und immer wieder im Radio gespielt wird. Gold- und Platin-Auszeichnungen in zahlreichen Ländern und Preise wie Bambi, Echo oder Goldene Europa dokumentieren den Status der Gruppe, die sich stilistisch zwischen Rock-Pop und Brit-Pop bewegt und die Beatles als Einflussfaktoren nennt.

Die beiden Studienkollegen blieben bis heute beste Freunde, auf und neben der Bühne, sind heute die einzig verbliebenen Bandmitglieder aus der ursprünglichen Besetzung.

Bis 2003 waren Schlagzeuger Peter Wochele, Keyboarder Roland Röhl und Bassmann Thomas Mangold an Bord, die aktuelle Besetzung agiert seit 2016. Im Laufe der Jahre trat die Gruppe nicht nur in China oder Russland auf, sondern auch vielmals in ihrer Heimat Baden-Württemberg.

Darüber hinaus ist Sänger Peter Freudenthaler auch bei Benefizkonzerten oder sozialen Anlässen zur Stelle. Die Jungs sind bis heute bodenständig geblieben und wissen, wo sie herkommen. Abgehoben? Keine Spur.

Ob das magische, generationsübergreifende Zitronenbäumchen namens "Lemon Tree" Fluch oder Segen war? "Das war eindeutig ein Segen, denn dadurch wurden viele Dinge angeschoben, die es so nicht gegeben hätte", so Freudenthaler.

Der magische Zitronenbaum geht bis heute um den Globus

Das belegen unter anderem gemeinsame Auftritte mit Manfred Mann's Earth-Band und Roger Chapman oder die Zusammenarbeit mit Klaus Voormann aus München, der für George Harrison den Bass spielte und 2012 das Cover für das Fools Garden-Album "Who Is Jo King" entwarf.

Zur Erinnerung: Voormann ist auch der Zeichner, der das Cover der legendären Beatles-LP "Revolver" schuf. "Heute gibt es weltweit rund 40 Coverversionen von Lemon Tree, speziell auch im asiatischen Raum", schätzt Freudenthaler.

Neues Album soll schon im Frühjahr erscheinen

Doch nach "Lemon Tree" war für die Pforzheimer noch lange nicht Schluss: Im Jahre 2018 erschien bereits das zehnte Studioalbum "Rise and Fall" mit 14 Titeln, die alle im bandeigenen Studio in Neuhausen nahe der Goldstadt aufgenommen wurden. Das Video zur Single "Save The World Tomorrow" wurde in Peter Freundenthalers Haus in Ötisheim bei Maulbronn gedreht.

Und: Nachdem der tanzbare Song "Outta Love" im September 2020 das Licht der Welt erblickte, wird es noch in diesem Jahr einen neuen Longplayer geben. "Wenn alles planmäßig läuft, wird das Album im Frühsommer veröffentlicht", verrät Peter Freudenthaler.