vor 1 Stunde Karlsruhe 28-Jähriger randaliert in Karlsruher Bahn und wird in die Psychiatrie eingeliefert

Ein Straßenbahnfahrer rief am Sonntagvormittag die Polizei zu Hilfe, weil ein randalierender Mann andere Fahrgäste grundlos anpöbelte. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Beschuldigte 28-Jährige auch der eingetroffenen Polizeistreife gegenüber aggressiv und widersetzte sich der Ingewahrsamnahme. "Schließlich musste er in eine Psychiatrie eingeliefert werden", teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.