vor 40 Minuten Stuttgart 67 neue Corona-Fälle in Karlsruhe - 2.639 in Baden-Württemberg

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 2.639 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 170.904 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 72. Insgesamt wurden bisher 3.169 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 120.909 Menschen.