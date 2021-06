vor 7 Stunden Karlsruhe 2,5 Promille: Unfall in Stupferich durch Trunkenheit am Steuer

Der Samstagmorgen hielt für die Karlsruher Polizei einen Einsatz aufgrund von Alkohol am Steuer bereit. Ein volltrunkener 30-Jähriger kam in Stupferich von der Fahrbahn ab und krachte in mehrere Bäume. Im Nachhinein stellte die Polizei fest, dass Trunkenheit nicht das einzige Verkehrsvergehen des Autofahrers war.