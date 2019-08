vor 1 Stunde Karlsruhe 25-Jähriger außer sich und greift Feiernde auf Neureuter Kerwe an

Ein 25 Jahre alter Mann hat auf der Kerwe in Neureut in Karlsruhe mehrere Menschen angegriffen und verletzt. Einen 26-Jährigen trat er so stark in den Rücken, dass dieser stürzte und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus kam, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.