Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Karlsruhe war der 24-Jährige gegen 3.15 Uhr auf der Kaiserstraße unterwegs, als er nahe der Kreuzung Kaiserstraße / Waldstraße von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Die Männer versperrten ihm den Weg und forderten ihn zunächst dazu auf Geld für den Durchgang zu bezahlen.

"Dieser Forderung kam der 24-Jährige jedoch nicht nach. Daraufhin packte einer der Männer den Geschädigten am Kragen, während der andere ihn zur Herausgabe seiner Kopfhörer aufforderte. Als der 24-jährige auch das verneinte, schlugen und traten die Täter auf ihn ein und versuchten ihm die Kopfhörer gewaltsam zu entreißen", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Täter entkommen unerkannt

Als Passanten auf die Rufe des 24-Jährigen aufmerksam wurden und ihm zur Hilfe eilten, flüchteten die Angreifer zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Geschädigte beschrieb die beiden Räuber als Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren.

Der erste Täter sei zirka 1,80 Meter groß gewesen und habe einen etwas dunkleren Teint gehabt. Seine dunklen mittellangen Haare, die er mit Mittelscheitel trug, hätten seine Stirn halb bedeckt. Er sei mit einer schwarzen Winterjacke, einem dunklen Oberteil und bis zu den Knöcheln reichenden Stiefeln bekleidet gewesen. Der Zweite habe sehr kurze Haare oder eine Glatze getragen und sei dunkel gekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721/66 65 555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Insbesondere ist die Polizei auf der Suche nach der Gruppe von Männern, die dem Tatopfer zu Hilfe kam.