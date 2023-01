von (pol/cak)

Ersten Erkenntnissen der Polizei Karlsruhe zufolge war die Radfahrerin gegen 16.45 Uhr auf der Karlstraße in südlicher Richtung unterwegs und wollte entgegen der Beschilderung nach links in die Bahnhofstraße abbiegen.

"Offenbar nahm ein hinter ihr fahrender Autofahrer das Handzeichen der 24-Jährigen nicht wahr und kollidierte mit ihr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen am Bein und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro beziffert. Zur Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr bis 17:45 Uhr gesperrt", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.