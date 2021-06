vor 3 Stunden Eggenstein-Leopoldshafen 22 Jahre alter Mann bei Eggenstein-Leopoldshafen in Baggersee ertrunken

Ein 22 Jahre alter Mann ist in einem Baggersee in Eggenstein-Leopoldshafen ertrunken. Freunde hatten den Nichtschwimmer leblos unter der Wasseroberfläche entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin sei er bewusstlos aus dem Gewässer geborgen worden.