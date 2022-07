Karlsruhe vor 1 Stunde

22-Jähriger pinkelt im Karlsruher Hauptbahnhof auf den Bahnsteig

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilt soll am Samstagmorgen ein 22-Jähriger am Karlsruher Hauptbahnhof am Bahnsteig uriniert haben. Weiterhin begab er sich unbefugt in den Gleisbereich. Der junge Mann muss nun mit zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen: Zum einen wegen der Verunreinigung von Bahnanlagen und zum anderen wegen des unbefugten Aufenthalts in den Gleisen.