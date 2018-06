Am Montag rannte ein 22 Monate altes Mädchen auf die Reinhold-Frank-Straße, auf der zu diesem Zeitpunkt ein 59-jähriger Autofahrer unterwegs war - es kam zum Zusammenstoß. Das Kind stürzte und zog sich dabei glücklicherweise nur leichte Schürfwunden zu.

Der Autofahrer fuhr nach Polizeiangaben am Montag, gegen 19.45 Uhr, von der Karlsruher Kriegsstraße kommend in die Reinhold-Frank-Straße in nördliche Richtung. "Das Mädchen lief neben ihrer Mutter her, als sie aus unerklärlicher Ursache plötzlich auf die Fahrbahn rannte", berichtet die Polizei.

Sofort als er das Mädchen entdeckte, versuchte er nach links auszuweichen. Dies gelang dem 59-Jährigen allerdings nicht. "Vorsorgehalber wurde das Mädchen im Anschluss, in Begleitung ihrer Mutter, in ein Krankenhaus gebracht. Alle Beteiligten sind wohlauf", schreibt die Polizei abschließend.