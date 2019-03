vor 21 Stunden Heike Schwitalla Karlsruhe 2015 beantragt, bis heute nicht umgesetzt: Durlacher SPD fordert zeitnahes Konzept für weniger Verkehr in der Dornwaldsiedlung

Bereits im Jahr 2015 stellte die Durlacher SPD im Ortschaftsrat den Antrag auf konkrete Planungen zur Verkehrsberuhigung in der Dornwaldsiedlung, genauer in der Johann-Strauß-Straße. Verkehrsberuhigende Maßnahmen werden dort, so ist sich die SPD sicher, spätestens mit der Inbetriebnahme der neuen dm-Zentrale notwendig. Installiert werden sollten sie aber wenn möglich schon vorher, damit die Anwohner der Siedlung nicht durch zusätzlichen Verkehr belastet werden.