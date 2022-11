Karlsruhe vor 1 Stunde

20.000 Sachschaden nach Brandstiftung: Unbekannten zünden Sperrmüll in der Waldstadt an

Noch unbekannte Täter zündeten am frühen Freitagmorgen in der Königsberger Straße in Karlsruhe Sperrmüll an und verursachten dadurch einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt und der Telefonnummer 0721/967 180 zu wenden.