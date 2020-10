vor 59 Minuten Karlsruhe 20 Millionen Euro vom Land: Lern- und Anwendungszentrum des KIT wird neu gebaut

Auf dem Campus Süd in Karlsruhe entsteht das Mechatronik-Zentrum am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). In dem Lern- und Anwendungszentrum werden Studierende aus Maschinenbau, Elektro- und Informationstechnik künftig gemeinsam arbeiten. Das Ministerium für Finanzen hat nun die Baufreigabe erteilt.