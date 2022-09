von (pol/cak)

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, kam es gegen 3.55 Uhr zum Unfall als ein Fahrer eines Kleintransporters in Richtung Süden unterwegs war und aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern geriet. Allerdings konnte der Fahrer sein Fahrzeug noch abfangen. Der Kleinlaster blieb schließlich unbeschadet auf der Fahrbahnteilung zur A8 stehen und ragte noch teilweise in den rechten Fahrstreifen der A5 hinein.

Stau bis Bruchsal

"Ein nachfolgender 38 Jahre alter Sattelzugführer konnte noch rechtzeitig anhalten. Dahinter war der 26-jährige Fahrer eines weiteren Sattelzuges und fuhr mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf. Sein Schwerfahrzeug kam letztlich quer zu der nach Süden führenden A5 zu stehen und blockierte die komplette Fahrbahn", erklärt die Polizei.

Bis gegen 6 Uhr bildete sich auf der A5 ein Stau bis zur Anschlussstelle Bruchsal mit einer Länge von mehr als 20 Kilometern. Der Fernverkehr wurde daher bereits beim Autobahnkreuz Walldorf weiträumig umgeleitet.

Laut Polizei waren auch Nebenstrecken im weiteren Umfeld des Autobahndreiecks Karlsruhe von den Sperr- und Umleitungsmaßnahmen betroffen. Kurz nach 7 Uhr konnte nach der Bergung der Unfallfahrzeuge die Strecke wieder freigegeben werden. An den beiden Lastwagen entstand ein Schaden von insgesamt 75.000 Euro.