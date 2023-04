Der mutmaßliche Dealer sei nach umfangreichen Ermittlungen in den Fokus der Beamten des Drogendezernats geraten, so die Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer gemeinsamen Mitteilung an die Presse.

Der Verdächtige habe versucht, seine Identität und Taten mithilfe vermeintlich abhörsicherer "Krypto-Handys" zu verschleiern, berichten die Beamten. Dennoch konnte er schlussendlich identifiziert und ausfindig gemacht werden.

Bei der Festnahme stellten die Ermittler der Polizei rund 20 Kilogramm Amphetamin, sechs Kilogramm Marihuana, 800 Gramm Kokain sowie mehrere tausend Euro Bargeld sicher, so die Polizei. Der Verdächtige leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand und verletzte hierdurch einen Beamten.