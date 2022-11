von (dpa)/(ka-news.de)

09:52 B293 für vier Stunden gesperrt

Wie die Polizei Karlsruhe nun mitteilt, befuhr die 20-Jährige gegen 2.05 Uhr die B 293 von Berghausen kommend in Richtung Jöhlingen, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto verlor.

"In der Folge geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr das Auto einen Rad- und Fußweg und prallte dann gegen einen Baum. Die hinzugeeilten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Fahrerin feststellen. Das Unfallfahrzeug wurde mit Totalschaden geborgen und abgeschleppt", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die B 293 musste während der Unfallaufnahme für rund vier Stunden vollgesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Walzbachtal im Einsatz.

07:27 Kein weiteres Fahrzeug beteiligt

Den Angaben eines Polizeisprechers am Montag zufolge war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall in der Nacht beteiligt. Nähere Informationen zum Hergang und zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.