Karlsruhe vor 7 Minuten

Schon wieder: Luft aus SUV-Reifen gelassen - 2 Verdächtige festgenommen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde augenscheinlich an 15 Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen und Flugzettel hinterlassen. Noch in derselben Nacht wurden zwei Verdächtige vorläufig festgenommen.