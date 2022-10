von (pol/cak)

"Ein Anrufer teilte über Notruf mit, dass ein Bekannter eine Schusswaffe mitführen soll. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den 19-Jährigen im Rahmen der Fahndung in der Alten Karlsruher Straße fest. Die Waffe konnte im nahegelegenen Grünstreifen aufgefunden werden. Diese wurde beschlagnahmt, da der Waffenträger keine Erlaubnis hierfür hatte", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.