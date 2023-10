Rheinstetten vor 41 Minuten

1,8 Promille: Autofahrer überschlägt sich und kommt auf Schienen zum liegen

Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer verursachte in der Nacht auf Sonntag, 15. Oktober, an einem Kreisverkehr in Rheinstetten einen Unfall, bei dem sich sein Autoüberschlug und auf den Schienen einer S-Bahn-Linie auf dem Dach zum Stehen kam.