Ein 18-Jähriger ist am Samstagmorgen, gegen 00.30 Uhr, von zwei Unbekannten auf der Kaiserstraße grundlos angegriffen und geschlagen worden. Das berichtet die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Der junge Mann wurde mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.