vor 1 Stunde Thomas Riedel Karlsruhe 175 Jahre Brandschutz in Durlach: Ein Blick in die lange Historie der ersten Freiwilligen Feuerwehr in Deutschland

"Wasser Marsch", heißt es bei der Freiwilligen Feuerwehr Durlach bereits seit 175 Jahren. Bei solch einer Zahl veranstaltet man als Feuerwehr eigentlich ein großes Fest, zumal die Freiwillige Feuerwehr in Durlach auch eine der ältesten Feuerwehren in Deutschlands ist. Doch wie bei so vielen Events macht die Corona-Pandemie den Floriansjüngern aus Durlach einen Strich durch eine große Festveranstaltung im Weiherhof. Rund drei Jahre Planung liegen brach. Ganz ausfallen soll das Jubiläum aber nicht. In der Durlacher Karlsburg wird trotzdem "gefeiert." ka-news.de-Reporter Thomas Riedel - früher mal selbst bei der Feuerwehr Durlach - hat sich die Ausstellung zum 175. Jubiläum angeschaut.