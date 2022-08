von (pol/cak)

Nach aktuellem Kenntnisstand suchte der noch unbekannte Mann an der Straßenbahnhaltestelle des Karlsruher Europaplatzes zwischen 4:10 Uhr und 5:45 Uhr zunächst Körperkontakt zu der 17-Jährigen. Als sie ihn abwies, fasste ihr der Täter laut Polizei an das Gesäß.

Die 17-Jährige gab dem Mann daraufhin eine Ohrfeige und der Unbekannte schlug ihr in der Folge mit seinem Mobiltelefon ins Gesicht. Eine von zwei Freundinnen, die beide dazwischen gingen, erhielt daraufhin vom Täter ebenfalls einen Schlag gegen den Kopf. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Marktplatz. Die beiden 17-Jährigen wurden leicht verletzt", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Täter wurde als 20-25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, dunkelhäutig mit lockigem Haar und schwarzer Kleidung beschrieben. Außerdem waren die Wangen mit blauer Farbe angemalt.