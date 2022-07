Karlsruhe vor 2 Stunden

17-Jährige aus Karlsruhe vermisst: Wer hat Svea H. gesehen?

Seit Mittwochabend, 27. Juli, wird die in Karlsruhe wohnhafte Svea H. vermisst. Sie hat am Tag ihres verschwindens in den Abendstunden die Wohngruppe eines Jugendheimes verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts.