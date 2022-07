Karlsruhe vor 33 Minuten

17-Jährige aus Karlsruhe vermisst: Mädchen wurde wiedergefunden

Seit Mittwochabend, 27. Juli, wird eine in Karlsruhe wohnhafte 17-Jährige vermisst. Sie hat am Tag ihres Verschwindens in den Abendstunden die Wohngruppe eines Jugendheimes verlassen und war seither unbekannten Aufenthalts. Inzwischen gab die Polizei bekannt, dass das Mädchen wiedergefunden wurde.