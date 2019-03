vor 1 Stunde Stuttgart 161 Verkehrstote durch Raserei im Südwesten im Jahr 2018

Die baden-württembergische Polizei will weiter konsequent gegen Raser auf den Straßen vorgehen, um die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle zu senken. Jeden zweiten Tag sterbe ein Mensch durch viel zu schnelles Fahren, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Stuttgart.