Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten in der Zwischenzeit mehrere Personen persönlich Kontakt mit dem Jugendlichen. Laut Polizei ist Leon-Noel A. am 30. August am Marktplatz in Mannheim gesehen worden.

"Derzeit besteht der Verdacht, dass sich der Junge im Bereich Mannheim verborgen hält, aufgrund seines Alters ist eine Gefährdung jedoch nicht auszuschließen", so die Polizei in einer Mitteilung an die Presse. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nach dem Vermissten und auch die Überprüfung zahlreicher möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,67 Meter groß

von schmächtiger Figur

braune Augen

dunkelbraune, kurze lockige Haare, die seitlich abrasiert und oben gelegentlich zu einem Zopf zusammengebunden sind

Ein Foto des Vermissten ist unter nachfolgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ettlingen-vermisstenfahndung/