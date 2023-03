Derzeit ist die 16. Staffel von "Let's Dance" auf RTL zu sehen. Die Tanzshow erfährt seit mittlerweile 15 Jahren großen Zuspruch vom Publikum und hat sich daher in diesem Jahr auch eine kleine Jubiläumsausgabe verdient. Im Rückblick wird in dieser ein Blick auf die "Let's Dance"-Kandidaten der Vergangenheit geworfen und gezeigt, was diese für schöne und denkwürdige Erlebnisse in der Show hatten. Doch auch die Ausrutscher und Verletzungen, die sich die Promis beim Training mit den Profis bei "Let's Dance" zugezogen haben, werden noch einmal ins Gedächtnis gerufen. Die Jubiläumsshow bietet neben dem Rückblick aber auch neue Infos: Wer war zum Beispiel die Lieblingskandidatin oder der Lieblingskandidat von Juror Joachim Llambi? Es geht jedoch nicht nur um die Tanzshow, sondern auch um andere große Ereignisse, die seit der 1. Staffel von "Let's Dance" stattgefunden haben. So wird nicht nur an die Premiere von "Let's Dance" im Jahr 2006 erinnert, sondern auch an die legendäre Fußball-WM, die untrennbar mit diesem Jahr verbunden ist.

Wann und wo wird das Jubiläums-Special von "Let's Dance" zu sehen sein? Das und alles Weitere rund um die Übertragung der Show erfahren Sie hier.

"15 Jahre Let's Dance - Tänze, Bilder, Emotionen": Der Termin der Jubiläumsshow

Die Jubiläumsshow wird zwischen die regulären Sendetermine der 16. Staffel von "Let's Dance" geschoben. Normalerweise läuft vom 17. Februar bis zum 19. Mai jede Woche eine Folge des Promi-Tanzwettbewerbs. Doch am 7. April wird stattdessen die "15 Jahre Let's Dance"-Jubiläumsshow gezeigt. Selbstverständlich ist auch für die Sonderausgabe wieder die Prime-Time um 20.15 Uhr auf RTL reserviert.

Die Übertragung von "15 Jahre Let's Dance" im TV und Stream

Bei "Let's Dance" handelt es sich bekannterweise um eines der TV-Highlights, die jedes Jahr auf dem Privatsender RTL zu sehen sind. Da alle bislang 16 Staffeln der Danceshow von RTL in Auftrag gegeben wurden, wird selbstverständlich auch die Jubiläumsshow zum 15-jährigen Bestehen der Sendung von RTL ausgestrahlt. Auch die Übertragung zur Prime-Time ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, bedenkt man, wie viele treue Fans die Show hat.

Was zu Beginn der Dreharbeiten der ersten Staffel von "Let's Dance" noch die Ausnahme war, ist heute bereits zur Selbstverständlichkeit geworden: Die Rede ist natürlich von der Möglichkeit, die Sendung auch im Stream zu sehen. Mit RTL+ hat der Sender seinen eigenen Streamingdienst ins Leben gerufen, auf dem alle von RTL produzierten Shows auch online zu sehen sind. Neben der Jubiläumsshow "15 Jahre Let's Dance - Tänze, Bilder, Emotionen" gibt es dort auch die aktuellen Folgen der 16. Staffel der Show zu sehen. Selbst einen "Let's Dance"-Podcast gibt es dort.

Gibt es eine Wiederholung von "15 Jahre Let's Dance - Tänze, Bilder, Emotionen"?

Nach der Ausstrahlung von "15 Jahre Let's Dance - Tänze, Bilder, Emotionen" geht es erst einmal normal mit der regulären Staffel der Tanzshow weiter. Eine Wiederholung im TV ist bislang nicht geplant. Im Stream auf RTL+ ist die Sendung aber auch weiterhin verfügbar. Wer diesen Service nutzen möchte, der muss allerdings Kunde bei dem Streaming-Anbieter sein. Ein RTL+-Abo ist ab 6,99 Euro zu haben.