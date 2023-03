Karlsruhe vor 22 Minuten

15-Jähriger Radfahrer wird von Autofahrer übersehen und stürzt

Ein 15-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagnachmittag am Ostring in Karlsruhe offenbar von einem Autofahrer übersehen und stürzte. Der mutmaßliche Unfallverursacher floh anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.