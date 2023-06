Wie die Polizei Karlsruhe mitteilt, sprach ein unbekannter Passant den Geschädigten gegen 17.45 Uhr in der Auer Straße an und erkundigte sich nach dem Weg zu einem Einkaufsmarkt. Der 15-Jährige erklärte dem jungen Mann daraufhin den Weg und bot ihm an, ihn ein Stück zu begleiten.

"Etwa auf Höhe der Einmündung der Steinmetzstraße bedrohte der Unbekannte den 15-Jährigen dann unvermittelt mit einem Messer und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Als der Jugendliche der Forderung nicht nachkam, griff der Täter in die Hosentasche seines Opfers und versuchte dessen Geldbeutel zu entwenden. Da der Geschädigte sich jedoch gegen den Diebstahl zur Wehr setzte und seine Hosentasche zuhielt, gelang es dem Täter lediglich einen losen Geldschein an sich zu nehmen", so die Polizei.

In der Folge ließ der Angreifer von dem 15-Jährigen ab und ging in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes davon. Der 15-Jährige verständigte anschließend über seine Eltern die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden.

Der Räuber wird folgendermaßen beschrieben: