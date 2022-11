Baden-Württemberg vor 2 Stunden

148 Festnahmen nach europaweiter Polizeiaktion

148 Festnahmen sind die Bilanz einer europaweiten Polizeiaktion zur Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität. In Deutschland wurden 29 Menschen wegen unterschiedlichster Delikte festgenommen, wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Montag mitteilte, das die Operation in der Bundesrepublik leitete. Dabei standen Delikte wie Wohnungseinbruch, Ladendiebstahl und Geldautomatensprengungen im Fokus. Im Südwesten klickten die Handschellen drei Mal.