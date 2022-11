von (pm/jeg)

Im Landschaftsschutzgebiet Elfmorgenbruch zwischen Rintheim und Durlach waren am Samstag viele helfende Hände unterwegs. Mit Spaten bewaffnet machten sich die Ökostromkunden der Stadtwerke Karlsruhe auf der Aufforstungsfläche an die Arbeit - und pflanzten 500 junge Baumsetzlinge.

Über 13 000 Bäume in 14 Jahren

Die Baumpflanzaktion fand in diesem Jahr zum 14. Mal statt. Über 13.000 Bäume in verschiedenen Karlsruher Waldgebieten seien seit 2008 durch die Stadtwerke und ihre Ökostromkunden bereits aufgeforstet worden, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.

"Mit dem Bezug von Ökostrom haben sich unsere Kundinnen und Kunden für ein umweltbewussteres Leben entschieden; es zeigt, dass ihnen der nachhaltige Umgang mit unserer Natur wichtig ist", so Michael Homann, Vorsitzender Geschäftsführer der Stadtwerke Karlsruhe, der ebenfalls zum Spaten griff und einen Setzling einpflanzte.

Fachmännische Unterstützung sei dabei von der Forstverwaltung angeboten worden, erklären die Stadtwerke Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse. Die Einladung zur Baumpflanzaktion war ein Geschenk der Stadtwerke an ihre Kunden, die sich in den vergangenen eineinhalb Jahren für ein Ökostromangebot entschieden haben.

Karlsruhe/Stuttgart Sparen ohne Sperren: So reagiert der Karlsruher Zoo auf die Energiekrise Das könnte Sie auch interessieren

Laut den Stadtwerken nahmen rund 200 Kunden die Einladung dankend an und machten sich Seite an Seite die Hände schmutzig.