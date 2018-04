Nach etwas mehr als einem Jahr haben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) den Bau einer neuen Bahnmeisterei beendet und Ende März in Betrieb genommen.

"Größere Werkstätten, mehr Lagerflächen für Fahrzeuge und Material und größere Sozialräume." Das verspricht die VBK den 120 Mitarbeitern der Bahnmeisterei auf dem neuen Gelände, das seit Ende März in Betrieb ist. Die VBK in einer Pressemeldung weiter: "Der Gebäudekomplex im Karlsruher Gewerbegebiet Killisfeld hält für die Mitarbeiter eine Vielzahl an Verbesserungen bereit."

Die Eröffnung bildete zugleich den Abschluss des Umzugs der VBK-Bahnmeisterei von ihrem bisherigen Standort in der Gerwigstraße, der in den vergangenen Monaten erfolgte. Am bisherigen Standort war die Bahnmeisterei noch auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern angesiedelt. Das gesamte Gelände an der Maybachstraße umfasst rund 42.000 Quadratmeter. Hiervon werden auf dem Gelände des ehemaligen Brückenbauhofs der Deutschen Bahn AG von der Bahnmeisterei insgesamt 30.000 Quadratmeter genutzt.

Wartung der Strecken und Haltestellen

Christian Höglmeier, technischer Prokurist der VBK, bezeichnete die Investition von rund 13 Millionen Euro als "eine wichtige und richtungsweisende Entscheidung mit Blick auf die kommenden Jahrzehnte". Angesichts "hervorragender Ausgangsbedingungen" seien die 120 Mitarbeiter der Bahnmeisterei nun bestens aufgestellt, um ihre tägliche Arbeit im Streckennetz optimal umsetzen zu können, betonte Christian Höglmeier.

Die Bahnmeisterei zählt nach eigenen Angaben zu den wichtigsten Einrichtungen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Die Dienstleistungen, die die Mitarbeiter erbringen, sind hinsichtlich der Betriebssicherheit von Bahnanlagen unverzichtbar und tragen so entscheidend zur Qualität des öffentlichen Personennahverkehrs in Karlsruhe bei. Rund um die Uhr kümmern sich die Mitarbeiter beispielsweise um die Wartung und Instandhaltung von Gleis- oder Signalanlagen, die Funktionstüchtigkeit von Weichen, aber auch um die Reinigung von Haltestellen.

