vor 2 Stunden Karlsruhe 13-Jährige in Karlsruhe unsittlich berührt: Polizei sucht Zeugen

Wie nun bekannt wird, war eine 13 Jahre alte Schülerin in der Nottingham-Anlage in Karlsruhe unterwegs, als sie am Samstagabend ein Mann genähert und sie unsittlich berührt hat. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.