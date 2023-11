2013: Wie alles begann

Falko Traber, der legendäre fliegende Weihnachtsmann, begleitet den Karlsruher Christkindlesmarkt schon seit Jahren. Ursprünglich hatte ihn die Stadt Karlsruhe gefragt, ob er 2012 für zehn Tage den Weihnachtsmann spielen könnte, sagt Traber im Gespräch mit der Redaktion. Aufgrund des großen Erfolges wurde die Aktion im Folgejahr 2013 ausgeweitet, erinnert er sich der Redaktion gegenüber im November 2023.

Hochseilartist Falko Traber ist der fliegende Weihnachtsmann, der über den Christkindlesmarkt schwebt. | Bild: ps

2017: Traber über Ängste und Beweggründe

Traber verbindet nach all den Jahren viel mit dem Karlsruher Weihnachtsmarkt. Die Illusion für die Kinder sei ihm besonders wichtig. "Ich war selbst einmal Kind und habe immer auf Details geachtet und an den Weihnachtsmann geglaubt", sagt Traber im Gespräch mit der Redaktion.

Höhenangst hat Traber nach eigenen Angaben nicht. "Angst ist immer Kopfsache", erklärt er, wenn man damit aufgewachsen sei, könne man sie kontrollieren. Dass diese Angst nicht unbegründet ist, musste Traber bereits am eigenen Leib erfahren. 1996 Stürzte sein Begleiter, der damals 26-jährige Lutz Schreyer, vom Seil und verstarb noch an der Unfallstelle. "Das ist ein Schockzustand, den man viele Jahre nicht vergisst. Auch heute noch nicht", sagt Traber.

2020 und 2021: Pandemiebedingte Pause

Nach zwei Jahren Corona Pause kehrte Traber 2022 mit seinem Schlitten wieder zurück auf den Christkindlesmarkt. Dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Karlsruher Marktplatz. Traber war offensichtlich froh, wieder dabei zu sein. Über seine kleinsten Zuschauer berichtete er der Redaktion im November 2022: "Ich meine, wenn die schon anfangen zu rufen, bekommen wir Gänsehaut. Und das ist ja das Schöne an der ganzen Sache: dass wir für Kinder etwas machen – und sie begeistern."

Falko Traber mit Sohn Fernando Traber. (Archiv: 2017) | Bild: Thomas Riedel

2023: Die Weihnachtsmänner verbreiten sich

Halfen Trabers Söhne vor Jahren noch in Karlsruhe aus, erzählt Falko Senior der Redaktion 2023, sie seien inzwischen selbständig als fliegende Weihnachtsmänner unterwegs. Während Vater Falko Senior über Karlsruhe fliegt, seien die Söhne Falko Junior und Fernando Traber 2023 in Bochum und Kassel am Abendhimmel vertreten, sagt Traber im Gespräch.