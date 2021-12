vor 5 Stunden Kraichtal 100.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Kraichtal

Beim Brand einer Scheune in Kraichtal (Kreis Karlsruhe) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll gelagertes Stroh in der Scheune die Löscharbeiten erschwert haben. Als die Feuerwehr am Samstagmorgen eintraf, stand der Dachstuhl schon im Vollbrand.