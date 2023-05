Wer genau aus Karlsruhe seit dem Wochenende um 100.000 Euro reicher ist, ist Lotto Baden-Württemberg aktuell noch nicht bekannt. Der Spielschein wurde ohne Kundenkarte in einer Annahmestelle abgegeben, wie die Lotto GmbH mitteilt.

Zum Abruf der 100.000 Euro muss sie oder er nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale eingereicht werden. Die Wahrscheinlichkeit für den Treffer liegt bei 1 zu 500.000.