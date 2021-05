vor 1 Stunde Lars Notararigo Karlsruhe "1000 Gründe sprechen dafür": Deutscher Hanfverband demonstriert für legales Gras vor dem Karlsruher Schloss

Seit nunmehr 201 Jahren ist die Hanf-Pflanze in weiten Teilen der westlichen Welt illegal und nur in Ausnahmefällen gestattet. Völlig zu unrecht, so die Meinung des Deutschen Hanfverbandes (DHV) und der Linken. Auf ihrem "Marijuana-March" 2021 argumentieren Verein und Partei öffentlich, warum Konsum und Verarbeitung von Cannabis endlich legalisiert werden solle. ka-news.de war vor Ort auf Stimmenfang.