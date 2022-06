von (pol/cak)

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Karlsruhe befuhr ein 33-jährige Autofahrer gegen 5.25 Uhr die B3 von Rüppurr kommend in Richtung Ettlingen. Zwischen den Autobahnanschlussstellen Karlsruhe-Süd und Ettlingen geriet der 33-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit dem Wagen eines 65-Jährigen.

B3 bis 8 Uhr gesperrt

"Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 65-Jährige schwere Verletzungen, der 33-jährige Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da sich beim 33-Jährigen Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel ergaben, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben", so die Polizei in einer Pressemitteilung. Einen Alkoholtest soll der 33-Jährige zuvor abgelehnt haben.

Ettlingen Unfall auf B3 bei Ettlingen: 25-Jähriger fährt in den Gegenverkehr - zwei Schwerverletzte Das könnte Sie auch interessieren

An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden und beide mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zudem wurde die Leitplanke durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt und zum Teil das angrenzendes Erdreich abgetragen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt der B3 in beide Richtungen gesperrt werden. Kurz nach 8 Uhr konnte die Strecke schließlich wieder freigegeben werden.