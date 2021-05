vor 38 Minuten Ettlingen Zufall? Abiturprüfung in Ettlinger Schule wegen brennendem Mülleimer abgebrochen

Pünktlich zur Abiturprüfung wurde am Mittwoch, gegen 12.15 Uhr, in einer Schule in Ettlingen ein brennender Mülleimer gemeldet. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, die rund 170 Schüler blieben unverletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.