vor 1 Stunde Ettlingen Zähne ausgeschlagen und Gesicht verletzt: Radfahrer prallt in Ettlingen mit 5-Jähriger zusammen - und fährt davon

Am Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr, ereignete sich in der Karlsruher Straße in Ettlingen ein Unfall zwischen einem fünfjährigen Mädchen und einem bislang unbekannten Radfahrer. Dabei zog sich das Kind Verletzungen im Gesicht zu und verlor zwei Zähne. Der Radfahrer fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen, obwohl die Mutter den Unfall beobachten- und sogar kurzzeitig mit ihm sprechen konnte. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige erstattet.