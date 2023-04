Ettlingen vor 2 Stunden

Verfolgungsjagd mit Polizei: Betrunkener Geisterfahrer rast über B3 und prallt gegen Planke

Am Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr, lieferte sich die Polizei in Ettlingen eine Verfolgungsjagd mit einem 33-jährigen Mann. Das berichtet das Polizeipräsidium Karlsruhe via Mitteilung an die Presse. Ein Zeuge hatte den offenbar betrunkenen Fahrer zuvor bei den Beamten gemeldet, bei der Kontrolle fuhr dieser dann in Richtung B3 davon und war zeitweise als Geisterfahrer unterwegs.