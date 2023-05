"Im gesamten Tagesverlauf kann es zu massiven Fahrtausfällen kommen. Fahrgäste werden gebeten, gegebenenfalls Alternativen zum ÖPNV in Erwägung zu ziehen. Aufgrund des kurzfristigen Warnstreiksaufrufes von ver.di können die ausfallenden Fahrten voraussichtlich nicht korrekt in der elektronischen Fahrplanauskunft des KVV angezeigt werden", heißt es in einer Pressemitteilung des KVV.

Betroffen vom Streik sind folgende Linien: