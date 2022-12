Ettlingen vor 2 Stunden

Unfall bei Ettlingen: Müllwagenfahrer übersieht Pkw - beide verletzt

Laut einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe, ereignete sich am Donnerstag, gegen 12.20 Uhr, ein Verkehrsunfall bei Ettlingen. Hierbei trugen die Beteiligten, ein Autofahrer und ein Müllwagenfahrer, Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.