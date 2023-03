Seit Ende Februar wird die B3 im Bereich der Bundesautobahn (BAB) 5 an der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Süd auf einer Länge von knapp 650 Metern saniert. Mit Beginn der Erneuerungsmaßnahmen wurden die beiden Abfahrten an der A5 vollständig für den Verkehr gesperrt. Dieser wird über die nächstgelegene Anschlussstelle Ettlingen umgeleitet.

Situation verbessern

Da es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Verkehrsproblemen an den Ampelanlagen gekommen sei, werde ab 15. März eine entsprechende Anpassung der Ampeln vorgenommen, so das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse.

Allerdings gebe es bei dem Ampelprogramm nur noch wenig Spielraum, da es sich bei der sogenannten Seehofkreuzung (B3 / L561 / Karlsruher Straße) auch sonst um einen hoch belasteten Knotenpunkt handele, erklärt das Regierungspräsidium. "Um die verkehrliche Situation dennoch zu verbessern, wird der Fuß- und Radverkehr an der Seehofkreuzung im Rahmen der Anpassung aus dem Ampelprogramm genommen und umgeleitet."

Deshalb komme es für Fußgänger und Radfahrer zu einer abgewandelten Verkehrsführung an der Seehofkreuzung. "Der Verkehr aus Süden in Richtung Rüppurr wird an der Tankstelle in östlicher Richtung über die Überführung der B3 zur Kleingartenanlage geführt. An dieser verläuft die Umleitung nach Westen zum Unterführungsbauwerk (L 561) und anschließend in Richtung Norden zum bestehenden Weg entlang der Herrenalber Straße (L 561)", so das Präsidium. Die Umleitung sei in beiden Richtungen vorgesehen.